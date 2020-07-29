Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde artan gerginliğin ardından iki taraftan da yapıcı mesajlar ve adımlar geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde biz önkoşulsuz bir şekilde Yunanistan’la bütün ikili konuları konuşmaya hazırız” dedi. Kalın’ın açıklamalarına ilişkin konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da “Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN Türk’te yaptığı açıklamada, “Yunanistan’ın Türkiye için önemli bir komşu” olduğunu belirterek, “Buradaki temel sorun Ege’de, adalar ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığıyla ilgili, ekonomik münhasır ekonomik bölgeyle ilgili boşluklar var. Bununla ilgili bir uluslararası hukuki tanımlama yok” diye konuştu. Meis Adası’nın Türkiye’ye yakın mesafede bulunduğuna dikkati çeken Kalın, Yunanistan’la bir diyalog zemini olup olmadığına ilişkin soruya, “Var, şu anda bir diyalog zemini devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde biz önkoşulsuz bir şekilde Yunanistan’la bütün bu konuları; Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazırız” karşılığını verdi. Kalın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma çalışmalarının 1 ay durdurulması ya da ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine de şunları söyledi:



“Son NAVTEX (Denizcilere Duyuru) yayınlandığında Yunanistan tarafı çok aşırı bir tepki verdi. Sanki biz gidip hemen Meis Adası’nı işgal edecekmişiz gibi... Böyle bir şey söz konusu değil. Oruç Reis’in arama tarama yapması planlanan yer Meis Adası’na 180 kilometre mesafede. Yani yanında falan, kıta sahanlığında değil. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız, ‘Madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim’ dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz.”



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’den Atina’ya geçen İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İspanyol mevkidaşıyla sığınmacı konusu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Dendias, Libya’da AB’nin daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiği hususunda Laya ile mutabık kaldıklarını söyledi. Dendias, Laya’nın önceki gün Ankara’da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, “Yunanistan’ın da komşusu Türkiye’ye karşı saygılı olduğunu” ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına değinen Dendias, “Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir” dedi. Laya ise Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiğini anımsatarak, “Edindiğim izlenime göre Türkiye, Atina ile diyalog arzu ediyor” diye konuştu.



‘Olumlu bir gelişme’



Öte yandan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas da, İbrahim Kalın’ın, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını “bir müddet bekletebilecekleri” yönündeki açıklamalarını “olumlu bir gelişme” olarak nitelendirdi. Petsas, Atina’nın iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi için iletişim kanallarının açık olmasını arzu ettiğini söylerken, sorunların çözümüne yönelik kurulacak olası diyalog için “Bu görüşmeler, daha önce durdurulan istikşafi görüşmeler formatında olabilir ama tabii bunlar tehdit ve emrivakiyle olamaz” ifadesini kullandı.