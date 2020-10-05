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05.10.2020 - 14:10 | | AA

Doğu Afrika Topluluğu, DTÖ Başkanlığı'na Kenyalı Amina Muhammed'i aday gösterdi

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanlığı'na Kenyalı Amina Muhammed'in adaylığını onayladı.

Doğu Afrika Topluluğu, DTÖ Başkanlığı'na Kenyalı Amina Muhammed'i aday gösterdi

EAC Bakanlar Konseyi'ne başkanlık eden Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, yaptığı açıklamada, EAC Başkanı ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin talebi üzerine üye ülkelerin Muhammed'in adaylığını onayladığını belirtti.

Muhammed'in de aralarında bulunduğu ikinci tura kalan 5 isim arasından 2 kişi yarın seçilecek. DTÖ'nün yeni başkanı da 164 üye ülkenin kararı sonrası aralık ayında belirlenecek.

DTÖ Başkanlığı için diğer adaylar ise Nijerya'dan Ngozi Okonjo-Iweala, Güney Kore'den Yoo Myung-hee, Suudi Arabistan'dan Muhammed Maziad Al-Tuwaijri ve Birleşik Krallık'tan Liam Fox oldu.

 

Konyaaltı Sahili Rus turistlere kaldıTatilciler denize girip, güneşlenerek vakit geçirdi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 34 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 22 ölçüldü.
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