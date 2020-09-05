Doğu Timor Hakkında Bilgiler; Doğu Timor Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

4 renkten oluşan Doğu Timor Cumhuriyeti bayrağı, 2002 yılında, ülkenin Endonezya'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra kabul edilmiştir. Bayraktaki kırmızı renk, ülke için dökülen kanları, siyah renk yas ve ölümü, sarı güneşi temsil ediyor. Bayrağın içerisindeki beşgen beyaz yıldız, ülkenin halkını ve adalarını simgeliyor.



Doğu Timor Nerededir?



Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya bölümünde yer alıyor. Kıt'ada yer alan Timor adasının doğu kısmında yer alır. Ülkenin sadece bir komşusu bulunur. O devlet, Endonezya'ya bağlı olan Batı Timor'dur.



Doğu Timor Nüfusu Ne Kadar?



Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti ülkesinin 2020 tahmini nüfusu 1.318.445 kişiden meydana geliyor. Nüfus değerleri worldometers.info adresinin tahmini değerlerine dayanıyor. Doğu Timor, dünya ülkeleri nüfus sıralamasında, 235 ülke arasında, 156. sırada bulunuyor. Ülkenin, yıllık nüfus artış hızı %1.96 oranında artış göstermiştir.



Doğu Timor'un Başkenti Neresi?



Doğu Timor devleti, 13 ayrı bölgeye ayrılır. Bölgeler ise kendi aralarında 65 alt bölgeye, 443 sucosa, 2336 kasaba ve köylere ayrılırlar. Ülkenin en büyük şehri olan Dili, aynı zamanda başkenttir. Dili, Dou Timor devletinin kent denilebilecek tek şehri konumundadır.



Doğu Timor'un Para Birimi Nedir?



Doğu Timor devleti 2002 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonraki süreçte, ABD Doları kullanmaya başlamıştır. Kökenleri Avustralyalılar olan Doğum Timor halkının kullandığı 1 ABD doları, 7.03 Türk Lirası ile eşittir.



Doğu Timor'un Resmi Dili Nedir?



Uzun yıllar Portekiz kolonisi olan Doğu Timor'da resmi olarak kabul edilen 2 dil vardır. Bunlar Portekizce ile Tetum dilleridir. İki dil, ülkede tüm dillerden daha fazla konuşulur. Endonezce ve İngilizce dilleri ülkede azınlık dillerden ikisidir.



Doğu Timor ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı



Doğu Timor devleti ile Türkiye arasında saat farkı 6 saattir. Doğu Timor, Türkiye'den 6 saat ileridedir. Türkiye'de saat 15:00 olduğunda, Doğu Timor ülkesinde 21:00 olur.



Doğu Timor Ekonomisi



Ülkenin ekonomisi, mermer, kahve, sandal ağacı ve yağ ihracatına dayanır. Doğu Timor, geçmiş dönemlerde dünyanın en fakir ülkeleri arasındayken, ABD ile olan yakınlaşmaları sonucunda, ilerleme kaydettiği söylenebilir.



Yurt içi gelirlerinin arttığı, kişi başına düşen milli gelirin onlarca kat yükseldiği söylenebilir. Halen orta gelişmiş ülkeler arasında bulunan ülkeler arasında olan Doğu Timor'un yakın gelecekte, önemli ekonomik büyüme sağlayacağı tahmin ediliyor.



Doğu Timor İklimi



Tropikal iklimin hakim olduğu ülkede, hava nemli ve sıcak geçer. Yağmurlu ve nispeten kurak geçen dönemler olmak üzere iki mevsim yaşanır. Kasım ile Mayıs arası hava yağışlıdır ve ortalama sıcaklıklar 30 dereceyi bulur. Mayıs sonrası ise havalar kurak ve daha soğuk olmaya başlar. Yaış miktarı düşüş gösterir.



Doğu Timor'a Ne Zaman Gidilir?



Tropikal iklimin tipik olarak yaşandığı ülkede iki mevsim yaşanır. Ülkeye gitmek için en uygun dönem, yağışların daha az görüldüğü Haziran ile Ekim arası dönemdir. Bu dönemde yağışlar az, sıcaklıklar düşük seyreder. Özellikle Ağustos ayında Doğu Timor ülkesi, ziyaretlerin yoğunlukta olduğu zaman dilimidir.



Doğu Timor Sosyal Yaşam



Doğu Timor bağımsız hareketleri sonucunda, 2002 yılında kurulmuş ve ülke statüsü kazanmıştır. Ekonomik faaliyetler 2002 tarihine kadar başka ülkelere bağımlı olduğundan, fakirlik üst düzeydeydi. Bağımsızlıktan sonra halkın refah seviyesi yükseldi. 2010 yılından sonra ise halkın gelir seviyesi artarak devam etti.