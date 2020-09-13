Doha’da tarihi görüşme

Afgan hükümeti ile Taliban arasında aylar süren gecikmenin ardından barış görüşmeleri Katar’ın başkenti Doha’da dün başladı. Görüşmeler büyük önem taşıyor zira bu, Taliban ile Afgan hükümeti temsilcileri arasında başlatılan ilk doğrudan temas oluyor.

Taliban militanları ‘beceriksiz Amerika’nın kuklaları’ dediği Afgan hükümeti temsilcileriyle bugüne kadar görüşmeyi reddediyordu. Afgan hükümetini temsil eden heyetin başkanı Abdullah Abdullah, ‘adil ve saygın bir barış’ arayışında olduklarını söyledi.











Müzakereler için Doha’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Afganistan tekrar terör yuvasına dönüşmemeli, huzurlu bir Afganistan istiyoruz” dedi. Afganistan’daki savaş kurbanlarının barış sürecine dahil edilmesini istediklerini ifade eden Pompeo, Afganistan’ın geleceğinin savaşlı olmamasını arzu ettiklerini belirtti. Pompeo, 11 Eylül saldırılarını asla unutmayacaklarını vurgulayarak ABD’nin, terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak başka ülkelere tehdit oluşturmasına asla izin vermeyeceğini kaydetti.

Öte yandan Taliban’ın Katar Ofisi Yardımcısı Molla Abdul Gani Berader, Afganistan’da “İslami bir rejim istediklerini” belirtti. Müzakere sürecinde olası bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini dile getiren Berader, bu sorunların sabırla ve olumlu etkileşim içerisinde çözüme kavuşturulabileceğini söyledi. Berader, “Biz gelişmiş ve bağımsız bir Afganistan istiyoruz, Afganistan’da İslami bir rejim kurulmalı ve Afgan halkı kardeşçe yaşamalı” diye konuştu. Heyetler arası görüş ayrılıkları nedeniyle müzakerelerin oldukça zorlu geçmesi ve çok uzun sürmesi bekleniyor. Birçokları bu süre içinde kadınların elde ettikleri hakların da geri alınmasından endişe duyuyor.

‘Gerçek barış şansı var’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, video konferans yöntemiyle katıldığı açılış töreninde konuştu. Afganistan için “tarihi bir gün” olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Yıllarca süren çatışmalardan sonra, şimdi gerçek bir barış şansı var. Bu tarihi fırsatın kaçırılmayacağını ve müzakere sürecinin kalıcı bir barış anlaşmasına yol açacağını umuyoruz” ifadesini kullandı. Egemen ve demokratik bir Afganistan görmeyi umduklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Tüm Afganların, hükümetleri ve devlet yapıları için güçlü bir sahiplenme duygusu hissettiği bir Afganistan görmek istiyoruz” diye konuştu.

“Müzakerelerin bir turuna ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere bu sürece mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazırız” diyen Çavuşoğlu, Afganistan’la ilgili en büyük uluslararası platform olan Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci’nden, özellikle barış sonrası çabaları desteklemek için istifade edilebileceğini kaydetti.



NASIL BU NOKTAYA GELİNDİ?



ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan’da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. Donald Trump’ın, 2017’de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019’da barış görüşmeleri için Doha’da ilk kez bir araya geldi. Anlaşmaya varılmasına karşın aynı günlerde Kabil’de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi. 29 Şubat 2020’de barış anlaşması imzalandı. Ancak anlaşmanın şartları Afgan hükümeti için zorlayıcı oldu. Anlaşma ile yaklaşık 5 bin Taliban tutuklusu serbest bırakılırken, bunlardan bazıları büyük saldırılardan sorumlu komutanlardı. Afgan hükümeti müzakerecisi o dönem “Halkımızı katledenleri serbest bırakamayız” demişti. Buna karşın Afgan hükümeti Ağustos ayında son 400 Taliban tutuklusunu da serbest bıraktı.