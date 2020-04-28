Doktor diplomasisi! Tam 22 ülkeye yolladılar

Tüm dünyayı etkisi alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana, bu virüsle mücadele etmeye çalışan ancak yeterli sağlık hizmeti sağlayamayan ülkelere doktor göndermesiyle gündeme gelen Küba, “doktor diplomasisi”ni tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Güney Afrika’yı da dahil ederek 22 ülkeye 1200’den fazla doktor gönderen Küba, bu konudaki çabalarını durmaksızın sürdürüyor.

Mart ayında, içinde büyük bölümü İngiliz vatandaşı olan 700 yolcu bulunan “MS Braemar” gemisini kabul eden ve buradaki Kovid-19 hastalarını tedavi eden Küba, salgının başından bu yana Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’ya kadar pek çok ülkeye doktor gönderiyor. Son olarak 200’den fazla Kübalı doktor, koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışan ve bu konuda pek çok ülkeden yardım isteyen Güney Afrika’ya gitti. Güney Afrika, Küba’ya tıbbi malzeme bağışı taşıyan bir uçak göndermiş, aynı uçak, bu kez Kübalı doktorlarla dönmüştü.

Böylelikle Küba’nın Kovid-19’la mücadele için sağlık personeli yolladığı ülke sayısı 22’ye yükselmişti.

AB’den önce gitti

Küba’nın yardımına koştuğu ülkelerden biri de İtalya olmuştu. Avrupa Birliği’nden bile yeterli destek göremeyen İtalya’ya Mart ayında ilk doktor grubunu yollayan Küba, Nisan ayında da 38 kişilik bir ekip daha gönderdi. Küba Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği ekipte, epidemiyolog, anestezi uzmanı, solunum cihazı uzmanı, pratisyen hekim ve yoğun bakım uzmanı hemşire de mevcuttu. Sağlık ekibi adını, Küba’nın bağımsızlık mücadelesinde savaşan “Henry Reeve”den alıyordu ve bu ekip, doğal felaketler ve salgınlar konusunda uzman kişilerden oluşuyordu.

Küba’nın “beyaz önlük diplomasisi” olarak da nitelediği bu politika çerçevesinde, Kovid-19 hastalarının tedavisi için Afrika, Avrupa ve Karayib ülkelerine 1200 civarında sağlık çalışanı gitti. Kübalı sağlık personelinin gittiği ülkeler arasında İtalya’nın yanı sıra, Andora, Venezuela, Nikaragua, Grenada, Surinam, Jamaika, Belize ve son eklenen Güney Afrika da var.

Uzmanlar, Küba’nın dünya çapında bir salgın ihtimaline karşı hazırlıklı doktor ordusu bulunduğunu, ülkede tıp eğitimine önem verildiğini, hatta pek çok ülkeye sağlık hizmeti ihracı yaptığını belirtiyor. Nitekim Küba’nın 2018’de sağlık programı anlaşmalarından 6.3 milyar dolar gelir elde ettiği de konuşuluyor. Zira Küba’nın 59 ülkede görevli 30 bine yakın sağlık çalışanı bulunuyor.

Castro’nun iddialı sözleri





Küba’nın efsane lideri Fidel Castro, sosyal medyada da gündeme gelen ve uzun yıllar önce yaptığı konuşmasında, benzer bir duruma dikkat çekmiş ve “Biz biyolojik silahlar, bombalar üretip başka ülkelere savaş açmayacağız, biz doktorlar yetiştirip hayatlar kurtaracağız” ifadelerini kullanmıştı. Castro’nun dikkat çeken sözleri şöyleydi:

“Biz başka ülke halkına bomba göndermiyoruz. Şehirlerinin bombalamak için yüzlerce uçak da göndermiyoruz. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarımız yok. Bilim insanlarımızı ve doktorlarımızı hayat kurtarsınlar diye yetiştirdik... ‘Dünyanın en uzak ve yaşanması zor bölgelerine doktorlar gönderebilir olacağız’ demiştim. Doktorlar, bombalar değil... Hedefini şaşırmayan akıllı bombalar değil...”