MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Doktor gibi izleyici
ABONE OL
26.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Doktor gibi izleyici

ABD’de bir seyirci, TV muhabiri Victoria Price’ın boynundaki şişliği ekranda fark etti. Seyirci, muhabire yolladığı mail’de “Boynundaki tümör olabilir” diye yazdı. Bunun üzerine doktora giden muhabire tiroid kanseri teşhisi konuldu

Doktor gibi izleyici

ABD’nin Florida eyaletinde “WFLA Channel 8” adlı televizyon kanalında muhabir olan Victoria Price, dikkatli bir seyirci sayesinde kanser olduğunu öğrendi. Geçen ay tanımadığı bir kadın izleyicisinden e-mail aldığını açıklayan 28 yaşındaki Price, “E-mail’de bir seyirci, haber sunarken boynumda bir şişlik olduğunu fark ettiğini ve kendisi de kanser atlattığı için bunun bir tümör olabileceğini söyleyerek beni uyardı. Bu uyarıdan sonra doktora gittim ve tiroid kanseri olduğumu öğrendim” dedi.

Ameliyat oluyor

Hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen kendisini uyaran seyirciye hayatı boyunca minnettar kalacağını belirten Price, “Bu hafta boynumdaki kanserli tümörün çıkarılması için ameliyat olacağım. Eğer seyirci beni uyarmasaydı belki de kanser bütün vücuduma yayılmış ve her şey için çok geç olacaktı” diye konuştu. Genç muhabir, tiroid kanserinin kadınlarda erkeklerden çok daha yaygın görüldüğüne ve ABD’de bu yıl teşhis edilen tüm vakaların yaklaşık yüzde 75’inin kadın olduğuna da dikkat çekti.

‘Boynunuzu kontrol edin’

Koronavirüs salgını nedeniyle şu sıralar çok yoğun çalıştığını ve yüz yılın sağlık olayını aktarırken kendi sağlığını hiç düşünmediğini söyleyen TV muhabiri Victoria Price, tiroid kanserinde farkındalık yaratmak için herkese boyunlarını dokunarak kontrol etmeleri çağrısında bulundu

Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Heybeliada'da tekne battı! 27 kişi kurtarıldı

Son dakika... Heybeliada'da tekne battı! 27 kişi kurtarıldı

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğunluğu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğunluğu

Sıradaki Haber