Doktor gibi izleyici

ABD’nin Florida eyaletinde “WFLA Channel 8” adlı televizyon kanalında muhabir olan Victoria Price, dikkatli bir seyirci sayesinde kanser olduğunu öğrendi. Geçen ay tanımadığı bir kadın izleyicisinden e-mail aldığını açıklayan 28 yaşındaki Price, “E-mail’de bir seyirci, haber sunarken boynumda bir şişlik olduğunu fark ettiğini ve kendisi de kanser atlattığı için bunun bir tümör olabileceğini söyleyerek beni uyardı. Bu uyarıdan sonra doktora gittim ve tiroid kanseri olduğumu öğrendim” dedi.



Ameliyat oluyor



Hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen kendisini uyaran seyirciye hayatı boyunca minnettar kalacağını belirten Price, “Bu hafta boynumdaki kanserli tümörün çıkarılması için ameliyat olacağım. Eğer seyirci beni uyarmasaydı belki de kanser bütün vücuduma yayılmış ve her şey için çok geç olacaktı” diye konuştu. Genç muhabir, tiroid kanserinin kadınlarda erkeklerden çok daha yaygın görüldüğüne ve ABD’de bu yıl teşhis edilen tüm vakaların yaklaşık yüzde 75’inin kadın olduğuna da dikkat çekti.



‘Boynunuzu kontrol edin’



Koronavirüs salgını nedeniyle şu sıralar çok yoğun çalıştığını ve yüz yılın sağlık olayını aktarırken kendi sağlığını hiç düşünmediğini söyleyen TV muhabiri Victoria Price, tiroid kanserinde farkındalık yaratmak için herkese boyunlarını dokunarak kontrol etmeleri çağrısında bulundu