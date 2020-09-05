Dominik Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1863 yılından bu yana kullanılan Dominik Cumhuriyeti bayrağı, beyaz, kırmızı ve mavi renklerden oluşur. Yatay ve dikey şekilde 4 eşit barçası bulunan bayrağın orta kısmında beyaz haç bulunur. Mavi renk özgürlüğü simgelerken, kırmızı savaşta dökülmüş kanı, beyaz haçta özgürlük adına verilen mücadeleyi temsil eder.



Dominik Cumhuriyeti Nerededir?



Hispanyola denilen bir adanın içerisinde olan Dominik Cumhuriyeti, Karayip'lerde yer alıyor. Ülkenin bulunduğu adanın batısında Porto Riko, doğusunda Jamaika ve Küba, batısında Haiti bulunur. Adanın ayrıca Venezuela ile deniz kıyısı bulunur. Dominik Cumhuriyeti, Dominika ile sıkça karıştırılabilir. Buna dikkat edilmelidir.



Dominik Cumhuriyeti Nüfusu Ne Kadardır?



Worldometers.info adresinin 2020 yılındaki tahmini verilerine göre Dominik Cumhuriyeti nüfusu 10.847.910 kişiden meydana gelir. Ülke, dünya nüfusu sıralamasında 85. sırada yer alır. Dominik Cumhuriyetinin yıllık nüfus artış hızı, %1.1 + artı şeklinde ilerler. Nüfusu dünyadaki diğer ülkelerin nüfus artışının üzerinde ilerleme sağlar.



Dominik Cumhuriyeti Başkenti Neresi?



31 eyaletten meydana gelen Dominik Cumhuriyeti başkenti, Santo Domingo şehridir. Başkent, ülkenin en kalabalık şehri unvanına sahiptir. La Vega, Santiago, San Pedro, San Cristobal, Punta Cana, Cabarete ve Saona Adası ülkenin diğer önemli şehirleri arasında yer alır.



Dominik Cumhuriyeti Para Birimi Hangisidir?



Dominik Cumhuriyeti ülkesinde resmi olarak tercih edilen para birimi Dominik Pesosu'dur. Genellikle dolar simgesiyle gösterilen para biriminin kısaltması DOP'tur. 1 Dominik Pesosu yaklaşık olarak 0.12 Türk Lirası ile aynı değerlere sahiptir.



Dominik Cumhuriyeti Resmi Dili Nedir?



Dominik Cumhuriyet ülkesinin resmi olarak kabul edilen dili İspanyolcadır. Halkın %99'luk kesimi İspanyolca konuşabiliyor. Ülkeye gelen turistler arasında ise konuşulan dil İngilizce dilidir. Haiti ülkesinden gelerek, ülkede Fransızca konuşan işçiler ülkenin belli bölümlerinde yaşamlarını sürdürürler.



Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye Arası Saat Farkı Ne Kadar?



Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasında saat farkı, 7 saattir. Ülkemiz Dominik Cumhuriyeti ülkesinden 7 saat ileridedir. Türkiye'de saatler 19:00 olduğunda, Dominik Cumhuriyetinde 12:00 olur.



Dominik Cumhuriyeti Ekonomisi



Dominik Cumhuriyeti ülkesinin ekonomisi, ticarete, tarıma ve turizme dayanır. Turizm ve serbest ekonomik faaliyetler ülkede en çok büyüme kat eden alanlardır. Topraklarının önemli kısmını tarım alanları oluşturur. Şeker kamışı en önemli tarım ürünüdür. Bunun yanında, kahve, kakao, pirinç, domates, portakal, tütün, mango ve avokado önemli diğer ürünleri arasında bulunur.



Dominik Cumhuriyeti İklimi



Tropikal iklimin görüldüğü ülkede, bölgesel sıcaklık değişimi eğilimi yüksektir. Özellikle Ağustos ayları bunaltıcı sıcaklık seviyelerinin görüldüğü dönemdir. Mayıs ayından Ekim'e kadar güney kısımda, Ekim'den Mayıs ayına kadar kuzey kısmında yağışlar sık görülür.



Dominik Cumhuriyeti Ülkesine Ne Zaman Gidilir?



Dominik Cumhuriyeti dönemsel yağışların sıkça görüldüğü bir ülkedir. Bu nedenle ülkeye yaz aylarında gidilmesi tavsiye edilir. Özellikle Temmuz ayı ülkeye gitmek için en elverişli dönem olarak belirtilir.



Dominik Cumhuriyeti Sosyal Yaşam



Dominik Cumhuriyeti özellikle son 20 yılda en gözde turizm ülkelerinden biri haline geldir. Yaşam faaliyetlerinin hayvancılık, tarım ve ürünlerine dayandığı ülkede, sosyal yaşam gelişmeye devam ediyor. İnsanların büyük çoğunluğunun iş sahibi olduğu ülkede, milli gelir oldukça yüksektir. Bununla birlikte zengin-fakir arasındaki gelir farkı diğer ülkelere oranla çok daha azdır.