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14.03.2020 - 21:31 | | AA

Donald Trump corona virüs testi yaptırdı

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini yaptırdığını açıkladı.

Donald Trump corona virüs testi yaptırdı

Beyaz Saray’da Kovid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.

"Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır." diyen Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın koronavirüs testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

Ülkede eyaletler arasında da seyahat kısıtlamasına gidilebilir

Seyahatlerle ilgili uyarılarda da bulunan Trump, bir soru üzerine, İngiltere ve İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlamalarını yakında duyuracağını ifade etti.

Trump, ülke içinde de bazı eyaletler arasında seyahat kısıtlamalarına gidebileceklerini açıkladı.

Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasının da gündemde olduğunu belirten Trump, Amerikan Merkez Bankasını (FED) eleştirerek, "Borçlarımızı tekrar yapılandıracağız ama borçlarımız çok daha uygun oranlarda tekrar yapılandırılabilirdi." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Koronavirüs testine girdiğini açıkladıTrump yaptığı açıklamada ABD'de 50 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Trump corona virüs testi yaptırdığını ve sonuçların bir iki gün içerisinde çıkacağını belirtti.
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