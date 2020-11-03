Donald Trump kimdir, kaç yaşında? Eşi ve çocukları... İşte Trump'ın hayatı, biyografisi...

Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi bir seçim yaşanıyor. Donlad Trump ile Joe Biden yarış içerisinde... Dünya bu seçime odaklanırken Donald Trump kimdir, kaç yaşında? soruları da peş peşe geliyor. İşte Trump'ın hayatı...

DONALD TRUMP KİMDİR?

Donald Trump, 14 Haziran 1946'da New York'ta doğdu. 1960'lı yılların başında liseyi terk etmiştir. Ardından askeri akademide okuyan Trump, 1968'den sonra Pensilvanya'da bulunan Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi aldı. Üniversite yıllarında babası Fred Trump'ın emlak ve inşaat firmasında çalıştı. Donald Trump 1999'da babasının alkol bağımlılığı sebebiyle hayatını kaybetmesi sebebiyle hayatı boyunca alkollü içkiden ve sigaradan kaçındı.

Donald Trump, ailesinin Brooklyn ve Queens'te bulunan işleriyle ilgilendiği gibi Commodore Otelini Grand Hyatt oteller zincirini geliştirdi. Manhattan'daki bir binayı alarak 68 katlı ünlü Trump Tower'ı inşa etti, çok sayıda otel açtı. Ayrıca eğlence sektöründe de Trump 1996-2015 yılları arasında Miss Universe, Miss USA, and Miss Teen USA güzellik yarışmalarının organizasyonunu yaptı. 2003'te ABD'de NBC televizyonunda yayımlanan ve yarışmacıların Trump'ın şirketinde bir yönetici pozisyon için yarıştığı "The Apprentice" (Çırak) programında ekrana çıktı.

Donald Trump'ın üç evliliğinden beş çocuğu bulunuyor. Trump ilk olarak 1977'de, Çekoslavakya doğumlu ünlü manken ve atlet Ivana Zelnickova ile evlendi. Bu evlilikten Donald Jr., Ivanka ve Eric adında üç çocukları olan çift 1990'da boşandı. 1993'te Amerikalı televizyoncu Marla Maples ile evlenen Trump'ın, bu evlilikten Tiffany adlı kızı doğdu. Çift 1996 yılında ayrılma kararı aldı. Trump son olarak 2005 yılında Slovenya doğumlu ünlü model Melania Knauss ile evlendi. Çiftin oğulları Barron Trump 2006 yılında dünyaya gelmişti.