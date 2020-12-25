25.12.2020 - 16:13 | | DHA
Donan gölde mahsur kalan geyik için canını tehlikeye attı
ABD’de donan gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kişi tarafından kurtarıldı.
ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı, Cranmoor kasabasında donan gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kiş tarafından kurtarıldı. Donmuş gölün üzerinde yürümeye çalışan geyiğin, buz kırılmasının ardından mahsur kaldığ ifade edildi. Geyiği fark eden John Moss adlı kişi, geyiği kurtarmak için büyük çaba harcadı. Donmak kurtarılan geyik, göl boyunca buz üstünde itilerek kıyıya ulaştırıldı. Geyiğin imdadına yetişen Moss’un arkadaşı ise o anları kayda aldı. Geyiğin doğaya salındığı ifade edildi.
Kadın simitçi, sopalı saldırıya uğradıAksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.