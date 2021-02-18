‘Down sendromlu’ oyuncak bebekler

Bunun üzerine gözler, oyuncağın üretildiği İspanya’nın küçük kasabası Onil’e çevrildi. 38 oyuncak üreticisine ev sahipliği yapan Onil’de, ‘çocukların farklılıklara saygı duymayı öğrenmesi’ için de Down Sendromu görünümüne sahip bebekler üretiliyor. Bu bebekleri üreten Miniland’ın pazarlama direktörü Victoria Orruno, “Çocuklar, Down Sendromu görünümüne sahip oyuncak bebeklerle hayatın farklı yönlerini öğrenir, bu da ayrımcılığı önler” dedi.