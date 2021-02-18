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18.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Down sendromlu’ oyuncak bebekler

ABD’li yazar Kelle Hampton blog yazısında Down Sendromlu kızı Nella’nın kendisine benzeyen oyuncak bebeğiyle kurduğu özel bağı anlattı.

‘Down sendromlu’ oyuncak bebekler

Bunun üzerine gözler, oyuncağın üretildiği İspanya’nın küçük kasabası Onil’e çevrildi. 38 oyuncak üreticisine ev sahipliği yapan Onil’de, ‘çocukların farklılıklara saygı duymayı öğrenmesi’ için de Down Sendromu görünümüne sahip bebekler üretiliyor. Bu bebekleri üreten Miniland’ın pazarlama direktörü Victoria Orruno, “Çocuklar, Down Sendromu görünümüne sahip oyuncak bebeklerle hayatın farklı yönlerini öğrenir, bu da ayrımcılığı önler” dedi. 

Drift yapıp kaçtı, polis aracına çarptıTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçan ve dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında polis aracına çaptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
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