29.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Drone hayat kurtaracak
ABD merkezli drone şirketi Matternet ile posta şirketi United Parcel Service’in (UPS) ortaklığında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hastaneler arası drone servisinin test sürüşleri başladı.
Kaliforniya Üniversitesi’nin sağlık sisteminin bir parçası olan projede drone ile hızlı bir şekilde hastaneler ve laboratuvarlar arası tıbbi örnek, malzeme ve doküman taşınması amaçlanıyor.
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.