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14.01.2021 - 19:30 | | AA

DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozlarının Afrika'ya mart ayında ulaşması gerektiği uyarısı yaptı.

DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli

 

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basına mensuplarına, Kovid-19 salgınının kıta genelinde hızla arttığını açıkladı. 

Moeti, "Afrika kıtasına Kovid-19 aşıları mart ayında ulaşması gerekiyor." dedi. 

Düşük gelirli ve ekonomik sıkıntı yaşayan Afrika ülkelerine yardımcı olmaya çalıştıklarının altını çizen Moeti, haziran ayına kadar Afrika genelinde önemli ölçüde aşılama yapmayı hedeflediklerini kaydetti. 

AFRİKA BİRLİĞİ 270 MİLYON DOZ AŞI SATIN ALDI 

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 270 milyon doz Kovid-19 aşısı satın aldı. 

50 milyon doz aşının nisan ile haziran ayları arasında geleceği bildirildi. 

Şimdiye kadar 3,1 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

Tarihi kilisede mangal partisiŞanlıurfa'da, bir kebapçı tarihi Germuş Kilisesi'nin içine mangal kurup kebap yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcıların tepkisine yol açtı.
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