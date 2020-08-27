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27.08.2020 - 07:00 |

DSÖ: Bulaşma hızı azalıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın birçok yerinde Kovid-19 bulaşma hızının azaldığını açıkladı.

DSÖ: Bulaşma hızı azalıyor

DSÖ, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz hariç olmak üzere çoğu bölgede özellikle de salgından şiddetli bir şekilde etkilenen Amerika’da ölüm ve enfeksiyon oranlarının azaldığını duyurdu. DSÖ, ölüm oranları düşmesine rağmen 23 Ağustos’tan önceki haftada dünya genelinde 1,7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası ve yaklaşık 39 bin yeni ölüm kaydettiğini söyledi. Ancak bu verinin bir önceki haftaya göre küresel olarak yeni vakalarda yüzde 5’lik bir düşüşü ve yeni ölümlerde yüzde 12’lik bir azalmayı temsil ettiği belirtildi. Afrika’da, DSÖ bölge müdürü Matshidiso Moeti de kıtada “zirve gibi görünen” vaka sayısı aşıldıktan sonra yeni vakaların azaldığını söyledi. Ancak Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize ise İspanya’da artan vakalara işaret ederek, “En büyük endişemizin aslında bunun ilk dalgalanma olup olmadığı ve başka bir dalgalanma olup olmayacağı” uyarısında bulundu.

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