DSÖ duyurdu! İlk onay geldi...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer/BioNTech işbirliği ile üretilen aşının dünyadaki ilk DSÖ acil kullanım onayı alan aşı olduğunu duyurdu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı verdi. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başladı.

EMA'nın onay için başvuru yapan Moderna'nın aşısının kullanımını ocak ayı başında onaylaması bekleniyor. Ön değerlendirmesi süren AstraZeneca aşısına onayın ise ocakta çıkması beklenmiyor.

İngiltere'nin ise AstraZeneca aşısına birkaç gün içinde onay vermesi planlanıyor.

Şirket Türkiye'ye de yıl sonuna dek 550 bin doz aşı verecek. Mart 2021'e kadar 4,5 milyon doz, daha sonra da varılacak mutabakata göre 30 milyon doza kadar BioNTech-Pfizer aşısı temin edilebilecek.