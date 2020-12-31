MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri DSÖ duyurdu! İlk onay geldi...
ABONE OL
31.12.2020 - 23:59 | | milliyet.com.tr

DSÖ duyurdu! İlk onay geldi...

DSÖ, Pfizer/BioNTech aşısı için acil kullanım izni verdiğini duyurdu.

DSÖ duyurdu! İlk onay geldi...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer/BioNTech işbirliği ile üretilen aşının dünyadaki ilk DSÖ acil kullanım onayı alan aşı olduğunu duyurdu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı verdi. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başladı. 

EMA'nın onay için başvuru yapan Moderna'nın aşısının kullanımını ocak ayı başında onaylaması bekleniyor. Ön değerlendirmesi süren AstraZeneca aşısına onayın ise ocakta çıkması beklenmiyor. 

İngiltere'nin ise AstraZeneca aşısına birkaç gün içinde onay vermesi planlanıyor.

Şirket Türkiye'ye de yıl sonuna dek 550 bin doz aşı verecek. Mart 2021'e kadar 4,5 milyon doz, daha sonra da varılacak mutabakata göre 30 milyon doza kadar BioNTech-Pfizer aşısı temin edilebilecek.

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldıılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonrası Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı. Havai fişeğin elinde patlaması sonrasında yıldız isim yaralandı. Norveçli sağ bekin yüzünde ve gözlerinde yaralanma olduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Yeni Yılın İlk Günü için Yeni Yıl Mesajları: İşte en güzel, farklı, anlamlı yılbaşı mesajları... İş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlar seçenekleri

Yeni Yılın İlk Günü için Yeni Yıl Mesajları: İşte en güzel, farklı, anlamlı yılbaşı mesajları... İş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz yeni yıl mesajlar seçenekleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet