DSÖ: Küresel Kovid-19 vakaları üst üste üç haftadır düşüşte

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle haftada iki gün düzenlediği basın toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır Kovid-19 vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu (düşüş) cesaret verici." dedi.

Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün Kovid-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek, "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Ancak, daha önce de buradaydık." uyarısını yapan Ghebreyesus, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde" geri gelmesine yol açtığını anımsattı.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.