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12.01.2021 - 00:35 |

DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde aşılamaların şubatta başlayacağını öngörüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başdanışmanı Bruce Aylward, düşük ve orta gelirli 92 ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının şubat ayında başlayacağına inandıklarını söyledi.

DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde aşılamaların şubatta başlayacağını öngörüyor

 

DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, "40'tan fazla ülke şu anda Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı. Bununla birlikte, şimdiye kadar aşılamaların tamamı yüksek gelirli veya orta gelirli ülkelerde yapıldı." bilgisini verdi.

Orta ve düşük gelirli 92 ülkede DSÖ öncülüğündeki aşılama kampanyası hakkında Aylward, "Şubat ayında bu ülkelerde aşılamaya başlayabileceğimize inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu. 

Fakir ülkelerde aşı çalışmalarının bir an evvel başlaması için aşı üreticisi şirketlerle iş birliğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Aylward, ayrıca mali iş birliği ve yardıma gereksinim duyduklarını belirtti.

Önce orta refüje daha sonra da yolun karşısından gelen tıra çarptıSamsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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