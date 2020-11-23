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23.11.2020 - 00:30 | | AA

DSÖ yetkilisinden Gazze için korkutan uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (covid-19) kaynaklı vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulundu.

DSÖ yetkilisinden Gazze için korkutan uyarı

 

DSÖ Gazze Ofisi Müdürü Abdunnasır Subh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki artış ve vatandaşların alınan tedbirlere uymaması nedeniyle sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini söyledi.

Gazze'de vaka sayısındaki artışın sağlık sisteminin kapasitesini aştığını belirten Subh, sektörün, hizmet verebilmesi için çok fazla dış desteğe ihtiyaç duyar hale geldiğini kaydetti.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 3 kişi hayatını kaybederken, 684 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle Gazze'de toplam can kaybı 65'e, vaka sayısı 14 bin 768'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 200 artışla 9 bin 186 oldu.

ABD'de koronavirüs önlemleri protesto edildiABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine ve karantinaya karşı çıkan bir grup gösterici maske yaktı.
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