DSÖ'den aşı müjdesi...Yıl sonuna kadar hazır olabilir!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır edilebileceğini duyurdu.

İki gün süren yönetim kurulu toplantısına ilişkin konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşıya ihtiyacımız var ve bunun yıl sonu olabileceğine dair ışık gözüktü. Umut var" dedi.

2021 yılı sonunda 2 milyar adet dağıtılmak üzere hali hazırda geliştirilmekte olan dokuz aşı bulunuyor.