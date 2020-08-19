DSÖ'den Irak için korkutan uyarı

DSÖ'nün Irak'ın başkenti Bağdat'taki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Kovid-19 vakalarında endişe verici derecede artış olduğu belirtilerek, yakında büyük sağlık krizi yaşanabileceği vurgulandı.

Ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasının, yıllarca süren çatışmalarla zayıflayan sağlık sistemine yeni sorunlar eklediği kaydedilen açıklamada, yetkililer tarafından getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi ve önleyici tedbirlere uyulmamasının da aralarında bulunduğu birçok faktöre bağlı olarak Irak'taki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun geçen aylarda kötüleştiğine işaret edildi.

Irak'ın pek çok bölgesinin virüse bulaştığı ve virüsün toplum düzeyinde yayılması sorunu yaşandığı belirtilen açıklamada, bunun endişe verici ve tehlikeli bir durum olduğunun, acil ve ciddi önlemler gerektirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, virüsün yayılma hızını düşürmek, günlük vaka sayısını azaltmak ve virüsün toplumda yayılmasını sona erdirmek için ne pahasına olursa olsun Kovid-19'la mücadele prosedürlerini değiştirmesi gerektiği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği ülkede bir süredir vaka sayılarında artış görülüyor.

Irak'ta covid-19 nedeniyle bir günde 85 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 artarak 6 bin 121'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 93 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 121'e, vaka sayısı da 188 bin 802'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 134 bin 369'a ulaştı.

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği ülkede bir süredir vaka sayılarında artış görülüyor.