DSÖ'den son dakika açıklaması: Corona virus salgını tehlikeli bir aşamaya girdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virus (Covid-19) salgınının “yeni ve tehlikeli” bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu.

Direktör Dr. Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Dünya yeni ve tehlikeli bir evrede" ifadelerini kullandı.

İnsanların evde olmaktan sıkıldığını anladığını belirten Ghebreyesus salgının hala hızlı bir şekilde yayıldığı uyarısında bulundu ve herkesi sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

Dr. Ghebreyesus "Corona virüs hala hızla yayılıyor, hala ölümcül ve birçok insan hala (virüse karşı) duyarlı" dedi.

“VİRÜS HALA HIZLI YAYILIYOR”

Ghebreyesus, 18 Haziran'ın, DSÖ’ye en fazla corona virus vakası bildirilen gün olduğunu da söyledi. Tedros Ghebreyesus, 18 Haziran'da kendilerine bildirilen yeni vaka sayısının 150 bin olduğunu, bu vakaların yarısının Amerika kıtasında görüldüğünü belirtti.

DSÖ Başkanı, Ortadoğu ve Güney Asya ülkelerindeki vaka artışına da dikkat çekti.

"Virüs ve salgın hala hızla yayılıyor" diyen Ghebreyesus, ülkeleri, sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırırken acele etmemeleri yolunda uyardı.

BREZİLYA’DA VAKALARIN YÜZDE 12’Sİ SAĞLIK PERSONELİ

DSÖ uzmanı Mike Ryan, Brezilya'daki vakaların yüzde 12'sinin sağlık personeli olduğunu kaydetti. Brezilya toplam vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.