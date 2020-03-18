DSÖ'den spor etkinlikleri ve konserlerin iptal edilmesi çağrısı

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileriyle kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısında", görüntülü, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.

Birçok ülkenin salgından ne kadar etkilendiğinin farkında olduklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Sesinizi duyuyoruz. Karşılaştığınız muazzam zorlukları ve altında bulunduğunuz devasa yükü biliyoruz. Yapmanız gereken yürek parçalayıcı seçimleri anlıyoruz. Farklı ülkeler ve toplulukların Kovid-19'un farklı bulaşma oranlarına göre, farklı şartlar içinde bulunduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

Ghebreyesus, Kovid-19'un herkese bulaşabileceğine dikkati çekerek "Kimse, bizim toplumumuza bulaşmaz, bana bulaşmaz düşüncesine kapılmasın." uyarısında bulundu.

"Spor etkinlikleri, konserler ve diğer büyük toplantıların iptal edilmesi gibi fiziksel korunma önlemleri Kovid-19'un yayılmasının yavaşlamasına yardımcı olabilir." diyen Ghebreyesus, bu tür önlemlerin ayrıca sağlık sisteminin yükünü azaltacağını ve salgının kontrol altına alınmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Ghebreyesus, salgını ortadan kaldırmak ve kontrol altına alabilmek için ülkelerin karantina, test ve tedaviye devam etmesi ve virüsün izini sürmesi gerektiğinin altını çizerek bunların tüm önlemlerin "bel kemiğini" oluşturduğunu vurguladı.

"İlk aşı denemesi inanılmaz bir başarı"

Tüm ülkelere, virüsün yayılma hızının yavaşlatılabilmesi için "geniş çaplı önlemler" alma çağrısını yineleyen Ghebreyesus, "Bu yaklaşım hayatları kurtaracak ve aşı ve tedavinin geliştirilmesi için zaman kazandıracak." diye konuştu.

Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından hemen 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını "inanılmaz bir başarı olarak" değerlendirerek dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Farklı yöntemlerle yapılan çok sayıda küçük denemenin kendilerine "hangi tedavilerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğu" konusunda ihtiyaç duydukları net ve güçlü kanıtları vermeyebileceğine işaret eden Ghebreyesus, bu yüzden DSÖ ve ortaklarının pek çok ülkede geniş kapsamlı farklı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.