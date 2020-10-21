DSÖ’den Türkiye’ye sosyal medya övgüsü

DSÖ, Türkiye’yi halkla etkileşim açısından sosyal medya kullanımında örnek ülke gösterdi. 27 ülkede yapılan çalışmada, kıta halklarının yüzde 60’ının “pandemi yorgunluğu” yaşadığı belirtildi ve söz konusu fenomene karşı tavsiyeler listesi hazırlandı. Euronews’in haberine göre, DSÖ Avrupa Direktörü Dr.Hans Henri P. Kluge, “27 ülkeden toplanan anket verilerine dayanarak, şaşırtıcı olmayan bir şekilde yorgunluğun arttığını görebiliyoruz” dedi. Çalışmada, toplumsal pandemi yorgunluğu ile mücadele için ülkelere üç strateji tavsiye edildi:

1-Düzenli olarak halkın nabzını tutun ve verileri kullanın.

2-Müdahaleleri toplumla etkileşim halinde ortak belirleyin. Zorlukların kabul edilmesi noktasında etkili politikalar yaratılması için toplumun sürece katılımı çok önemlidir. Bu alanda Türkiye örneği verilerek, sosyal medya anketlerinin, toplumla bağlantı kurulması, Kovid-19 politikalarının duyurulması, geliştirmesi ve koruyucu önlemlere uyum hakkında geri bildirim alınması, destekleyici iletişim ve hizmetlerle kamuoyunun canlandırılması için etkin bir şekilde kullanıldığı ifade edildi.

3- Sosyal ihtiyaçların karşılanması için yeni ve daha güvenli yollar geliştirin.”