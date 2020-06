DSÖ’ye ‘belirtisiz Kovid-19 hastası’ tepkisi: Kafa karıştırıyorsunuz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pozitif olmalarına rağmen hiçbir zaman belirti göstermeyen (asemptomatik) yeni tip koronavirüs Kovid-19 hastalarının virüsü nadiren bulaştırdığına dair açıklamasını geri çekti. Van Kerkhove birkaç gün önce düzenlediği basın toplantısında, hastalık boyunca hiç belirti göstermeyen kişilerin virüsü “çok nadir bulaştırdığını söylemişti. Ancak dünya çapında özellikle asemptomatik vakalar yüzünden alınan tedbirler sonrasında gelen bu açıklama ABD’de salgın yönetiminden sorumlu en yetkili isim olan Dr. Anthony Fauci ve Harvard Üniversitesi dahil bir çok bilim insanının tepkisini çekti. Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları DSÖ’yü “kamuoyunu yanlış bilgilendirmek” ve “kafa karıştırmakla” suçladı.



Bilinmeyenlerle dolu



DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında örgüte yönelik eleştirilere üstü kapalı yanıt vererek, Kovid-19’un yeni bir virüs olduğunu belirterek, “Çok şey öğrendik ancak hâlâ bilmediğimiz çok şey var” dedi. Ghebreyesus, her hafta üye ülkeler ve medya kuruluşlarıyla doğrudan görüştüklerini, Kovid-19’a ilişkin son bilimsel kanıtlar ve salgının geçirdiği evrime ilişkin dünya kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiklerini belirtti. Kovid-19 taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen “asemptomatik” hastalardan virüsün bulaşmasına ilişkin tartışmalara da değinen Ghebreyesus, “Şubat ayının başından beri, asemptomatik kişilerin Kovid-19 bulaştırabileceklerini söyledik ancak asemptomatik bulaşmanın derecesini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Bu araştırma halen devam ediyor” dedi. Ghebreyesus ayrıca bir soru üzerine Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekrar ortaya çıkan Ebola salgınına karşı ABD ile çalışmayı umduklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’ta DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığı açıklamasının ardından dikkat çekici bir açıklamada bulunan Ghebreyesus, geçen hafta ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile bir görüşme yaptığını aktardı. Ghebreyesus, Azar ile görüşmesine ilişkin, “(Görüşme) parayla ilgili değildi” dedi.



Can kaybı 70 bini geçti



Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan 7.5 milyon insana bulaşan, 420 bine yakın kişinin yaşamına mal olan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının yeni merkez üssü olan Amerika Kıtası’nda bilanço ağırlaşıyor. Latin Amerika genelinde toplam vaka sayısı 1.4 milyona, can kaybı da 70 bin 972’ye ulaştı. Dünyada salgından en fazla etkilenen 2’nci ülke olan Brezilya’da toplam vaka sayısı 772 bin 416, ölü sayısı ise 40 bin olarak açıklandı. Koronavirüs, Peru, Şili ve Kolombiya’da da hızla yayılmaya devam ederken, uzmanlar Latin Amerika’da tespit edilenden daha fazla vaka olduğunu belirtiyor. ABD’de ise vaka sayısı 2 milyonu aştı. Ülkede Kovid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 115 bini geçti. Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü başkanı Ashish Jha, ölü sayısının eylül ayında 200 bine ulaşacağını söyledi.



Copacabana’ya ‘sembolik mezarlık’



Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen protesto gösterisinde aktivistler, Copacabana Sahili’ne sembolik “mezarlıklar” kazdı. Gösteride, salgını “gribe” benzeten ve hiçbir önlem almayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun koronavirüs salgınına karşı tutumu eleştirildi.



Anne-babalar bebeklerine kavuştu



Ukrayna’nın başkenti Kiev’de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve koronavirüs nedeniyle ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı bebeklerden 17’sinin ailesine kavuştuğunu açıkladı. Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelen bebekler, ailelerine verilmesi için sınırlar tekrar açılana kadar Kiev’de bir otelde tutuluyordu. Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın taşıyıcı annelerden doğan bebeklerini almak isteyen yabancı ailelerin ülkeye gelebilmeleri için özel izin çıkardığı, ülkeye gelen ailelerin 14 günlük zorunlu karantina sonrası bebeklerini teslim almaya başladığı belirtildi. Dünyanın pek çok yerinden 88 ailenin de bebeklerini almak için yolda olduğu belirtildi.



İKİ AY SONRA PEKİN'DE İLK VAKA



Çin’in başkenti Pekin 56 günün ardından ilk kez Kovid-19 vakası bildirdi. Virüs tespit edilen 52 yaşındaki kişinin yurt dışı ile bağlantılı olmadığı ve yakın zamanda yurt dışına çıkmadığı belirtildi. Çin genelinde ise son 24 saatte 15 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Ülkede toplam 83 bin 57 vaka bulunurken, bugüne kadar 4634 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 361 kişi ise iyileşti.



PRENSE PARTİ CEZASI: 10 bin 400 Euro



Belçika Kralı Philippe’in yeğenlerinden biri ve tahtın 10’uncu sıradaki varisi olan 28 yaşındaki Prens Joachim, 24 Mayıs’ta bir staj için gittiği İspanya’da ülkeye yeni gelenlere uygulanan 14 günlük zorunlu karantinaya uymamıştı. Ülkeye varmasından iki gün sonra güney kenti Córdoba’da 27 kişilik bir partiye katılan prense, Kovid-19 bulaşmıştı. Özür dileyen Belçika Prensi Joachim’e 10 bin 400 euro (80 bin 113 TL) para cezası kesildi. Prens ödemeyi 15 gün içinde yaparsa ceza yarı yarıya düşecek. İspanya’da salgının başlamasından bu yana 27 bin 136 kişi öldü.



‘Ölüm oranı dört kat daha düşük’



ABD’deki Stanford Üniversitesi, Kovid-19 ölüm oranı sanılandan dört kat daha düşük olabileceğini belirledi. Araştırmada, Kovid-19 salgınında ölüm oranının yüzde 0.25 olduğu yani enfekte olan her 400 kişiden 1’inin öldüğü belirlendi. Daha önce yapılan bir çok çalışmada Kovid-19’un ölüm oranın yüzde 1 olduğu aktarılmıştı. Stanford’tan bilim insanları bu sonuca dünya çapında gerçekleştirilen 23 farklı test anket sonuçlarını inceleyerek ulaştı. Stanford Üniversitesi’nde epidemiyolog olan Dr. John Ioannadis tarafından yönetildi araştırmada, antikor çalışmaları enfeksiyon-ölüm oranını belirlemek için kullandı. Analiz edilen örneklerde antikor yoğunluğunun ülkelere göre farklılık gösterdiği belirlendi. Brezilya’nın bir eyaletinde hastaların yüzde 0.1’inin antikorlara sahip olduğu, New York’un Brooklyn ilçesinde ise bunun yüzde 47’ye kadar çıktığı tespit edildi. Araştırma sonuzlarına göre, en düşük ölüm oranı yüzde 0.02 ile Japonya’nın Kobe kentinde kaydedildi. Kobe’de tahmini 41 bin vaka içinde 10 ölüm gerçekleşti. En yüksek ölüm oranını ise 0.86 ile İtalya’nın Milano kenti sahip. Milano’da ise tahmini 170 bin vakanın 1459’u yaşamını yitirdi.