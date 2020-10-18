The Times gazetesinin pazar gÃ¼nleri yayÄ±mlanan versiyonu The Sunday Times'Ä±n haberine gÃ¶re, 32 yaÅŸÄ±ndaki Caitlin McNamara, 69 yaÅŸÄ±ndaki Al Nahyan'Ä±n cinsel saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Â

SaldÄ±rÄ±, bu yÄ±l Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde, McNamara'nÄ±n Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ Nahyan'Ä±n Ã¶zel bir adadaki villasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.Â

McNamara, olaya iliÅŸkin "KorkmuÅŸtum. Kendilerini kaÃ§Ä±ranlar ve hapis tutanlarÄ±n elinden kurtulmaya Ã§alÄ±ÅŸan Dubaili prenseslere ne yaptÄ±klarÄ±nÄ± biliyordum. Bu adam, hayatÄ±mÄ±n her yÃ¶nÃ¼nÃ¼ kontrol ediyordu, uÃ§uÅŸlarÄ±m, vizem gibi. GÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve etkisini bilecek kadar (BAE'de) yeterince zaman geÃ§irmiÅŸtim." dedi.Â

Villadan kaÃ§an McNamara, doktor annesini arayarak tÄ±bbi tavsiye alÄ±rken Ã¼lkeden ayrÄ±lma planlarÄ± yaptÄ±.Â

Bu sÄ±rada Bakan McNamara'yÄ± aramaya devam etti. Telefon kayÄ±tlarÄ±, olaydan sonraki gÃ¼n Nahyan'Ä±n 14 kez aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 16 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ de mesaj gÃ¶nderdiÄŸini ortaya koydu.Â

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUÄžU YAÅžIYORÂ

MaÄŸdur kadÄ±n, gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ konsolosluk yetkililerinin, kendisine Ã¼lkeyi terk etmesi ve polise ÅŸikayette bulunmamasÄ±, aksi halde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±da bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â

HazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± festivalin gerÃ§ekleÅŸmesine iki gÃ¼n kala, 23 Åžubat'ta BAE'den ayrÄ±lÄ±p Umman'a geÃ§en McNamara, 5 Mart'ta Ã¼lkesi Ä°ngiltere'ye dÃ¶ndÃ¼.

Gazetenin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tÄ±bbi raporda, McNamara'nÄ±n, olayÄ±n ardÄ±ndan travma sonrasÄ± stres bozukluÄŸu (TSSB) yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, geceleri tekrarlanan panik ataklar geÃ§irdiÄŸi ve uyumakta zorlandÄ±ÄŸÄ± ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

POLÄ°SE 3 SAAT Ä°FADE VERDÄ°Â

Ä°lerleyen gÃ¼nlerde baÅŸkent Londra'da polise baÅŸvuran maÄŸdur kadÄ±n, 3 saat gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ ifade verdi. Polis, kadÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili endiÅŸeleri ciddiye alarak her hafta kendisini kontrol etmesi iÃ§in bir polisi gÃ¶revlendirdi.Â

Korkusunu dile getiren McNamara, "BakanÄ±n gÃ¼cÃ¼ ve etkisi, bu Ã¼lke (Ä°ngiltere) de dahil olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapsÄ±yor." dedi.Â

Ä°NGÄ°LTERE'DE DAVA AÃ‡MAK Ä°STÄ°YORÂ

Londra'nÄ±n Ã¶nde gelen avukatlarÄ±ndan Carter Ruck, Nahyan hakkÄ±nda evrensel yargÄ± yetkisi kapsamÄ±nda Ä°ngiltere'de dava aÃ§Ä±p aÃ§amayacaklarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±.Â

Bu konudaki hukuki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n Kraliyet SavcÄ±lÄ±k Servisi'ne gÃ¶nderildiÄŸi ancak henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Ã–te yandan McNamara, festival komitesini de kendisine destek olmamakla suÃ§ladÄ±.Â

Nahyan, iddialara iliÅŸkin gazetenin sorularÄ±nÄ± cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±rken kendisini temsil eden hukuk bÃ¼rosundan "MÃ¼vekkilimiz, iddia edilen olaydan 8 ay sonra ulusal bir gazete aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gelen bu iddia karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ ve Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." denildi.

Â DÃœNYANIN EN ZENGÄ°N KRALÄ°YET AÄ°LELERÄ°NDENÂ

69 yaÅŸÄ±ndaki Nahyan, Abu Dabi emiri ve BAE Devlet BaÅŸkanÄ± olan Halife bin Zayid Al Nahyan'Ä±n da Ã¼yesi olduÄŸu aileye mensup.Â

Business Insider'a gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n en zengin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kraliyet ailesi olan Nahyan ailesinin Ä°ngiltere'de birÃ§ok mÃ¼lkÃ¼ bulunuyor. Ailenin diÄŸer bir Ã¼yesi Åžeyh Mansur bin Zayed El Nahyan, Premier Lig kulÃ¼plerinden Manchester City'nin sahibi.