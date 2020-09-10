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10.09.2020 - 11:16 |

Dünya çapında koronavirüs ölümleri 900 bini aştı

Yeryüzünde yaklaşık 28 milyon insana bulaşan koronavirüs salgınında hayatını kaybeden her beş kişiden biri, ABD'de.

Dünya çapında koronavirüs ölümleri 900 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya çapında yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 900 bini aştı.

Can kayıplarının 5’te 1’i ABD’de meydana geldi. Verilere göre, dünya çapındaki Covid-19 vaka sayısı 27.869.036, can kaybı ise 903.746.

18 milyondan fazla kişi ise Covid-19 hastalığını yendi.

Kaynak: BBC Türkçe

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