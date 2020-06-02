Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 377 bin 565’e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 377 bin 565’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 372 bin 491’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 905 bin 28’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 414 bin 878 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 855’e ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da corona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 233 bin 197 olurken, 33 bin 475 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 183 bin 765’e çıkarken; 8 bin 618 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 189 bin 220 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 833 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 45’e yükselirken, hasta sayısı 276 bin 332 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 797’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 878’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 154 bin 445’e çıktığı açıklandı.