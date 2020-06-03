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03.06.2020 - 09:42 | | DHA

Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 382 bin 484’e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 382 bin 484’e çıktı.

Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 382 bin 484’e yükseldi

Wuhan'da ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 382 bin 484’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 452 bin 761’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 67 bin 697’ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ 

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 423 bin 741 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 5 bin 37’ye ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ 

Orta Avrupa’da da corona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 233 bin 515 olurken, 33 bin 530 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 184 bin 91’e çıkarken; 8 bin 674 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 151 bin 325 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 940 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 369’a yükselirken, hasta sayısı 277 bin 985 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 942’YE ÇIKTI 

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 942’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 157 bin 562’ye çıktığı açıklandı.

 

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