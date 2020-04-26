Son dakika... Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Ölü sayısı 203 bin 299

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 22 bin 902’ye yükselirken; vaka sayısı da 223 bin 759’a çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da corona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 195 bin 351 olurken, 26 bin 384 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 156 bin 513’e çıkarken; 5 bin 877 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 161 bin 488 kişide virüs tespit edildiği ve 22 bin 614 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 319’a yükselirken, hasta sayısı 148 bin 377 oldu.

ABD’DE VAKA SAYISI BİR MİLYONA YAKLAŞIYOR

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 960 bin 896 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 265 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 5 milyon 279 bin 237 test yapıldığı bildirildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 650’YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında corona virüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 650’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 89 bin 328’e çıktığını açıkladı.