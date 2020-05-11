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11.05.2020 - 10:15 | | DHA

Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Ölü sayısı 283 bin 877’ye yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 283 bin 877’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 181 bin 218’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 493 bin 492’ye ulaştı.

Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Ölü sayısı 283 bin 877’ye yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 621’e yükselirken; vaka sayısı da 264 bin 663’e çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da corona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 219 bin 70 olurken, 30 bin 560 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 171 bin 879’a çıkarken; 7 bin 569 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 176 bin 970 kişide virüs tespit edildiği ve 26 bin 380 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855’e yükselirken, hasta sayısı 219 bin 183 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 640’A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında corona virüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 640’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 107 bin 603’e çıktığını açıkladı.

İran kendi donanmasını yanlışlıkla vurduİran Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde yapılan deniz tatbikatı sırasında donanmaya ait bir firkateyninin vurulduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirdi.
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