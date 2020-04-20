Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bin 980'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 762 bin 496 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 198 bin 674 vakayla İspanya, 178 bin 972 ile İtalya, 152 bin 894 ile Fransa, 145 bin 184 ile Almanya ve 120 bin 67 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 735 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Türkiye (86 bin 306), İran (82 bin 211), Rusya (42 bin 853), Brezilya (38 bin 634), Belçika (38 bin 496), Kanada (34 bin 813), Hollanda (32 bin 655), İsviçre (27 bin 740), Portekiz (20 bin 206), Hindistan (17 bin 615), Peru (15 bin 628), İrlanda (15 bin 251), Avusturya (14 bin 749), İsveç (14 bin 385), İsrail (13 bin 491), Japonya (11 bin 589), Güney Kore (10 bin 661) ve Şili (10 bin 88)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 165 bin 641 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 615 bin 703 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 621 bin 636 aktif enfekte kişi bulunuyor.