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17.04.2020 - 19:48 | | AA

Dünya genelinde corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçti.

Dünya genelinde corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bin 603'e, vaka sayısı 2 milyon 227 bin 38'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 35 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 22 bin 475 ile İtalya, 19 bin 478 ile İspanya, 17 bin 920 ile Fransa, 14 bin 576 ile İngiltere, 5 bin 163 ile Belçika, 4 bin 958 ile İran ve 4 bin 193 ile Almanya takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 459), Brezilya (1956), Türkiye (1769), İsveç (1400), İsviçre (1325) ve Kanada (1252)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 563 bin 696 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 512 bin 739 vaka bulunuyor.

Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
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