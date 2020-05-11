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11.05.2020 - 12:37 | | AA

Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

Yeni tip corona virüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 500 bin 181 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (256 bin 336), İspanya (176 bin 439), Almanya (145 bin 600), İtalya (105 bin 186), İran (86 bin 143) ve Çin (78 bin 144) oldu.

Türkiye'de de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 92 bin 691'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 196 bin 193'e ulaşırken, virüs nedeniyle 284 bin 33 kişi hayatını kaybetti.

Ev kirasına isyan etti, kredi çekip karavan aldıMuğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli direksiyon öğretmeni ve tur şoförü Yılmaz Kurban, kaldığı tek odalı evin kirası bin liraya çıkınca kredi ile karavan içerisinde yaşamaya başladı.
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