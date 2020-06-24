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24.06.2020 - 09:40 | | DHA

Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelinde corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 479 bin 896’ya yükselirken, Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 5 milyonu aştı.

Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 5 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 479 bin 896’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 360 bin 758’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 46 bin 767’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 151 bin 479 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 52 bin 771’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 359 olurken, vaka sayısı ise 599 bin 705’e ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 833 olurken, 34 bin 675 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 192 bin 778’e çıkarken; 8 bin 986 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 161 bin 267 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 720 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 927’ye yükselirken, hasta sayısı 306 bin 210 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 863’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 863’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 209 bin 970’e çıktığı açıklandı.

A tipi kan grubuna sahip olanların koronavirüs korkusu! Dr. Rodoplu: Yeterli çalışma yokAvrupa'da yapılan bir araştırmada, bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, corona virüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürüldü. Bu tarz çalışmaların kesin bilgi olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili yeterince elimizde çalışma yok. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor" dedi.
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