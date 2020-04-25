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25.04.2020 - 20:51 | | AA

Dünya genelinde coronadan iyileşenlerin sayısı 820 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra yeniden sağlığına kavuşanların sayısı 820 bini aştı.

Dünya genelinde coronadan iyileşenlerin sayısı 820 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 823 bin 623 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (110 bin 715), Almanya (109 bin 800), İspanya (95 bin 708), Çin (77 bin 346), İran (68 bin 193), İtalya (63 bin 120), Fransa (43 bin 493), Brezilya (27 bin 655), Türkiye (25 bin 582) ve İsviçre (21 bin) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 888 bin 240'a ulaşırken, virüs nedeniyle 201 bin 83 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 863 bin 534 aktif enfekte vaka bulunuyor.

 

Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
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