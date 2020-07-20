Dünya genelinde coronavirüs bilançosu! Can kaybı 608 bin 999

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 99 bin 896 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 79 bin 533’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 514 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 119 bin 307’ye ulaştı.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 353 bin 590 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 187 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 503 olurken vaka sayısı 330 bin 930’a yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 307 bin 335 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 420 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 294 bin 792 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin3 300’e yükseldiği açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 14 BİN 188’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 188’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 273 bin 788’e çıktığı açıklandı.