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18.10.2020 - 11:46 | | AA

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 40 milyonu aştı

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 40 milyon 1 bin 648'e ulaştı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 115 bin 160 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 40 milyonu aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel  verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs  nedeniyle 1 milyon 114 bin 700 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya  genelinde 39 milyon 964 bin 70'e çıkarken virüs saptanan 29 milyon 891 bin 357  kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 958 bin 13 vaka  bulunuyor.
  
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 343 bin 140 kişide  Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 224 bin 282 kişi hayatını kaybetti.  ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

Hindistan (7 milyon 494 bin 551), Brezilya (5 milyon 224 bin 362), Rusya (1 milyon 399 bin 334), İspanya (982 bin 723), Arjantin (979 bin 119), Kolombiya (952 bin 371), Fransa (867 bin 197) Peru (865 bin 549), Meksika (847 bin 108), İngiltere (705 bin 428) ve Güney Afrika (702 bin 131).
 

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle  sıralandı:
  
"Brezilya (153 bin 690), Hindistan (114 bin 64), Meksika (86 bin 59),  İngiltere (43 bin 579), İtalya (36 bin 474), İspanya (33 bin 775), Peru (33 bin  702), Fransa (33 bin 392), İran (30 bin 123), Kolombiya (28 bin 803), Arjantin  (26 bin 107), Rusya (24 bin 2), Güney Afrika (18 bin 408), Şili (13 bin 588),  Endonezya (12 bin 431), Ekvador (12 bin 357), Belçika (10 bin 392) ve Irak  (10,198)."

Türkiye'de de vaka sayısı 345 bin 678'e ulaştı.

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