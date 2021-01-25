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25.01.2021 - 21:42 | | AA

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti!

Dünya genelinde koronavirüs kapan insan sayısı 100 milyonu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti!

 Dünya genelinde koronavirüse yakalanan insan sayısının 100 milyonu geçtiği bildirildi.

Öldürülen mühendisin ailesi ilk kez konuştuNijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutları tarafından düzenlenen saldırıda mürettebattaki 15 Türk rehin alınırken, saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı uyruklu Ferman İsmailov'un ailesi ilk kez konuştu. İsmailov'un ailesi, ölmeden birkaç gün önce kendisiyle telefonda konuştuklarını söyledi.
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