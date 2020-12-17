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17.12.2020 - 23:19 | | AA

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 75 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 75 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 75 milyonu geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 75 milyon 13 bin 332'ye yükseldi. 

ABD, 17 milyon 486 bin 984 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. 

Bu ülkeyi 9 milyon 977 bin 760 ile Hindistan, 7 milyon 53 bin 486 ile Brezilya, 2 milyon 762 bin 668 ile Rusya, 2 milyon 427 bin 316 ile Fransa, 1 milyon 955 bin 680 ile Türkiye, 1 milyon 948 bin 660 ile İngiltere, 1 milyon 906 bin 377 ile İtalya, 1 milyon 805 bin 633 ile İspanya, 1 milyon 517 bin 46 ile Arjantin, 1 milyon 456 bin 599 ile Kolombiya, 1 milyon 429 bin 40 ile Almanya, 1 milyon 277 bin 499 ile Meksika, 1 milyon 171 bin 854 ile Polonya ve 1 milyon 138 bin 530 ile İran izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 663 bin 592 kişi yaşamını yitirdi, 52 milyon 666 bin 808 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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