Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 75 milyonu geçti

ABD'de 16 milyon 368 bin 929, Hindistan'da 10 milyon 427 bin 392, Brezilya'da 7 milyon 998 bin 246 ve Rusya'da 3 milyon 300 bin 4 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 362 bin 415 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 10 bin 548, Kolombiya'da 1 milyon 924 bin 401, Almanya'da 1 milyon 921 bin 700, Arjantin'de 1 milyon 712 bin 868, İngiltere'de 1 milyon 673 bin 936, Meksika'da 1 milyon 403 bin 64, Güney Afrika'da 1 milyon 299 bin 620 ve Polonya'da 1 milyon 270 bin 467'ye ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 943 bin 704 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 103 milyon 416 bin 42'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 234 bin 936 kişi hayatını kaybetti.