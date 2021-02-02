Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 76 milyonu geçti

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 76 milyon 15 bin 628'i iyileşti. ABD'de 16 milyon 677 bin 897, Hindistan'da 10 milyon 461 bin 240, Brezilya'da 8 milyon 77 bin 967 ve Rusya'da 3 milyon 340 bin 545 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 379 bin 70 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 43 bin 499, Kolombiya'da 1 milyon 954 bin 674, Almanya'da 1 milyon 954 bin, İngiltere'de 1 milyon 787 bin 706, Arjantin'de 1 milyon 729 bin 999, Meksika'da 1 milyon 425 bin 748, Güney Afrika'da 1 milyon 306 bin 22 ve Polonya'da 1 milyon 281 bin 396'ya ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 916 bin 584 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 104 milyon 193 bin 668'e ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 255 bin 974 kişi hayatını kaybetti.