MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti
ABONE OL
23.11.2020 - 21:35 | | AA

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

 

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 41 milyon 1360 kişi iyileşti. 

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. 

Hindistan'da 8 milyon 600 bin 808, ABD'de 7 milyon 460 bin 705 ve Brezilya'da 5 milyon 432 bin 505 kişi virüsü yenmeyi başardı. 

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı. 

Türkiye'de 23 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 377 bin 891 kişi sağlığına kavuştu. 

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 59 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 398 bin 770 kişi hayatını kaybetti.

MEB'den Sertab Erenler ile öğretmenlere sürprizİlk defa Ayten Alpman tarafından 1972 yılında seslendirilen "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli eser öğretmenler için "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" adıyla uyarlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! Bakan Koca'da dikkat çeken uyarılar...

Son dakika | Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! Bakan Koca'da dikkat çeken uyarılar...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Bakan Selçuk'tan öğretmenler günü mesajı: Ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde

Bakan Selçuk'tan öğretmenler günü mesajı: Ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet