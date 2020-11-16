Dünya kâbusu virüsün hacmi bir çay kaşığı kadarmış

İngiliz BBC Radio 4’ün bilim programı “Infinite Monkey Cage”e katkıda bulunan Parker, alınan örneklerde ve “The Lancet” tıp dergisinde yayınlanan araştırmalarda ölçülen viral yüke dayalı olarak her virüsten muzdarip olan hücrelerin sayısını hesapladı. Dünya çapında günde 300 bin yeni vakanın olduğunu ve her birinin 14 gün boyunca enfekte olduğunu varsayan Parker, insan popülasyonunda milyarlarca Kovid-19 hücresi olduğunu tahmin ediyor. Bu hesaplamaya göre, 53 milyon kişide var olan koronavirüs hücresinin toplam hacmi 8 mililitreye (ml) eşit. Kovid-19 virüsünün bir insan hücresinden milyonlarca kat daha küçük olduğunu söyleyen Parker, “Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor. Yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla. Tahminlerimin üst ucunda bile dünyadaki tüm Kovid virüsü sadece bir bardağın içine sığabilir” dedi.

‘Tedbiri bırakan ağır bedel ödedi’

Yeni tip koronavirüs salgınında vakaların yeniden artması üzerine kısmi kapanmaya giden Almanya’da, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’dan önlemleri daha uzun süre devam edeceğini söyledi. Alınan tedbirlerin hangilerinin kaldırılabileceği konusundaki spekülasyonlara tepki gösteren Altmaier, “Henüz zorlu aşamayı geçmedik. Ekonomiyi sürekli açıp kapatmayı kaldıramayız” dedi. Alman bakan, önlemlerin yaklaşık 4-5 ay daha süreceğini söyledi. Altmaier, “Eğer birkaç hafta önce Fransa’da yaşandığı gibi günde 50 bin vaka istemiyorsak, bu işin sonunu getirmek ve sürekli hangi tedbirlerin gevşetileceği konusunda spekülasyonda bulunmamalıyız. Tedbirleri erken kaldıran ülkelerin hepsi insan canıyla ağır bedel ödedi” diye konuştu. Almanya’da şu an kısmi karantina olarak adlandırılan bir dizi önlem yürürlükte. Söz gelimi restoranlar kapalı ama okul ve dükkânlar açık.

10 koronavirüs hastası öldü

Romanya’nın kuzeydoğusundaki Piatra Neamt kentindeki hastanenin Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde cumartesi günü çıkan yangında, solunum cihazına bağlı 10 hasta öldü. Biri doktor, 7 kişinin ağır yaralandığı ve kritik durumda olduğu belirtildi. Kovid-19 hastalarının yattığı yoğun bakım bölümünde başlayıp yan odaya sıçrayan yangının elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı düşünülürken, savcılık soruşturma başlattı.