MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dünya kâbusu virüsün hacmi bir çay kaşığı kadarmış
ABONE OL
16.11.2020 - 07:00 | |  DIŞ HABERLER SERVİSİ

Dünya kâbusu virüsün hacmi bir çay kaşığı kadarmış

Televizyon programlarıyla bilinen Avustralyalı matematikçi Matt Parker, dünya genelinde koronavirüse yakalanan 54 milyondan fazla kişide bulunan Kovid-19 virüsünün dünyada kapladığı alanın sadece bir çay kaşığı kadar olduğunu hesapladı.

Dünya kâbusu virüsün hacmi bir çay kaşığı kadarmış

 

İngiliz BBC Radio 4’ün bilim programı “Infinite Monkey Cage”e katkıda bulunan Parker, alınan örneklerde ve “The Lancet” tıp dergisinde yayınlanan araştırmalarda ölçülen viral yüke dayalı olarak her virüsten muzdarip olan hücrelerin sayısını hesapladı. Dünya çapında günde 300 bin yeni vakanın olduğunu ve her birinin 14 gün boyunca enfekte olduğunu varsayan Parker, insan popülasyonunda milyarlarca Kovid-19 hücresi olduğunu tahmin ediyor. Bu hesaplamaya göre, 53 milyon kişide var olan koronavirüs hücresinin toplam hacmi 8 mililitreye (ml) eşit. Kovid-19 virüsünün bir insan hücresinden milyonlarca kat daha küçük olduğunu söyleyen Parker, “Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor. Yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla. Tahminlerimin üst ucunda bile dünyadaki tüm Kovid virüsü sadece bir bardağın içine sığabilir” dedi.

‘Tedbiri bırakan ağır bedel ödedi’

Yeni tip koronavirüs salgınında vakaların yeniden artması üzerine kısmi kapanmaya giden Almanya’da, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’dan önlemleri daha uzun süre devam edeceğini söyledi. Alınan tedbirlerin hangilerinin kaldırılabileceği konusundaki spekülasyonlara tepki gösteren Altmaier, “Henüz zorlu aşamayı geçmedik. Ekonomiyi sürekli açıp kapatmayı kaldıramayız” dedi. Alman bakan, önlemlerin yaklaşık 4-5 ay daha süreceğini söyledi. Altmaier, “Eğer birkaç hafta önce Fransa’da yaşandığı gibi günde 50 bin vaka istemiyorsak, bu işin sonunu getirmek ve sürekli hangi tedbirlerin gevşetileceği konusunda spekülasyonda bulunmamalıyız. Tedbirleri erken kaldıran ülkelerin hepsi insan canıyla ağır bedel ödedi” diye konuştu. Almanya’da şu an kısmi karantina olarak adlandırılan bir dizi önlem yürürlükte. Söz gelimi restoranlar kapalı ama okul ve dükkânlar açık.

10 koronavirüs hastası öldü

Romanya’nın kuzeydoğusundaki Piatra Neamt kentindeki hastanenin Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde cumartesi günü çıkan yangında, solunum cihazına bağlı 10 hasta öldü. Biri doktor, 7 kişinin ağır yaralandığı ve kritik durumda olduğu belirtildi. Kovid-19 hastalarının yattığı yoğun bakım bölümünde başlayıp yan odaya sıçrayan yangının elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı düşünülürken, savcılık soruşturma başlattı.

Aracını bırakıp kaçtıAnkara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet