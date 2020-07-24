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24.07.2020 - 19:51 | | AA

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden flaş uyarı! Sibirya'dan geliyor

Dünya Meteoroloji Örgütü, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bu ay ortalama sıcaklığın geçen aya göre 10 derece yüksek olduğu, sıcak hava dalgasının Kuzey Kutup Dairesinde orman yangınlarına ve deniz buzunun hızlı erimesine yol açtığını bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden flaş uyarı! Sibirya'dan geliyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Genel Sekreteri Petteri Taalas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Kutup Dairesi (Arktik), dünya ortalamasından iki kat hızlı ısınan bir bölge. Bu durum, yerel nüfusu ve ekosistemi etkilediği gibi küresel etkiler de yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Taalas, bölgede sıcak hava dalgası nedeniyle büyük çaplı orman yangınlarına rastlandığını, Rusya'nın Artik sahilindenki Laptev ve Barents denizlerinde hazirandan bu yana deniz buzu seviyesinin ciddi oranda azaldığını belirtti.

Stratosferde batı yönlü esen jet akımı rüzgarlarının yönünün kuzeye doğru kayması nedeniyle Sibirya üzerinde engelleyici bir basınç sistemi oluştuğunu kaydeden Taalas, insan müdahalesinden kaynaklanan küresel ısınmanın etkisi olmadan sıcaklık artışının bu denli yüksek olmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

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