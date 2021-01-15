MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dünya, Pasifik'i geçip ABD'den Avustralya'ya uçan güvercini konuşuyor
ABONE OL
15.01.2021 - 13:03 | | AA

Dünya, Pasifik'i geçip ABD'den Avustralya'ya uçan güvercini konuşuyor

ABD'den Avustralya’ya geldiği sanılan ve salgın hastalık taşıyabileceği gerekçesiyle öldürülmesi planlanan yarış güvercininin yaşamasına izin verilebilir.

Dünya, Pasifik'i geçip ABD'den Avustralya'ya uçan güvercini konuşuyor

Avustralya 9 News’in haberine göre, ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen bir yarışın ardından kaybolan ve 57 gün sonra Avustralya’nın Melbourne kentinde Kevin Celli-Bird adlı bölge sakininin arka bahçesinde ortaya çıkan yarış güverciniyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Amerikan Yarış Güvercinleri Birliği Sözcüsü Deone Roberts, yaptığı açıklamada, bulaşıcı hastalık taşıyabileceği gerekçesiyle öldürülmesi gündeme gelen yarış güvercinin ayağındaki, ABD’den geldiği kanaatine varılan mavi bandın "sahte olduğuna" inandığını söyledi ve kuşun evinin, ABD’de değil Avustralya’da bir yerde olduğunu dile getirdi.

Roberts’in açıklamalarının doğrulanması ve güvercinin Avustralyalı olduğunun belirlenmesi durumunda, Celli-Bird tarafından 26 Aralık 2020’de evinin arka bahçesinde bitkin halde bulunan ve ABD'de başkan seçilen Joe Biden'dan esinlenerek "Joe" ismi verilen yarış güvercininin öldürülme ihtimalinin ortadan kalkabileceği ifade edildi.

'Güvercin Joe' affedilsin

Uzmanlar tarafından Avustralya'ya kadar, bir yük gemisine konarak seyahat etmiş olabileceği tahmin edilen güvercin Joe için, "affedilsin" mesajları gelmeye başladı.

Güvercinin affedilmesini isteyen Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, "Commonwealth karantina görevlilerini, Joe'ya biraz şefkat göstermeye çağırıyorum." dedi.

Hayvanlara Adalet Partisi Victoria eyalet milletvekili Andy Meddick, "Federal hükümete 'Joe için güvercin affı' çıkartılması çağrısında bulunan ve 'Joe için adalet' isteyen birçok Avustralyalı adına konuştuğumu biliyorum. Federal Hükümete mesajım şu: Joe’yu ölüm cezasından kurtarın." dedi.

Birçok Avustralyalı da ABD'den geliyorsa bir biyogüvenlik riski olarak kabul edilen Joe'nin öldürülmek yerine karantinaya girmesine ve Avustralya'da yaşamasına izin verilmesi gerektiği yorumunda bulundu.

Biyogüvenlikten sorumlu olan Tarım Bakanlığına bağlı Karantina ve Denetim Servisi, Avustralya'nın gıda güvenliğini ve yabani kuş popülasyonunu tehlikeye atabileceği gerekçesiyle güvercinin ötenazi yapılarak uyutulacağını belirtmişti.

Sakarya'da iğrenç haber! Köpeğe taciz mide bulandırdıSakarya’nın Arifiye ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. İsyan ettiren olay sonrası harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet