Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın kötüye gidiyor

Yeni tip koronavirüs Kovid-19, Çin, Vuhan’dan dünyaya yayıldı, 7.2 milyon kişiye bulaştı, 412 binden fazla insanı hayattan kopardı. Küresel salgına dönüşen Kovid-19’la mücadele için çok sayıda ülke önlemler aldı. İnsanlar evlerine hapsoldu, iş yerleri kapatıldı, sağlık sistemleri çöktü. salgınla birlikte küresel ekonomi de darbe aldı. Salgının başlamasından bu yana 6 ay geçti. Kovid-19’un etkisini azalttığı ülkeler birer birer aldıkları tedbirleri gevşetti. Enfeksoya karşı yeni tedavi yöntemleri ve aşı bulma çalışmaları sürerken bilim insanları, yeni normal dönemde kişisel önlemlerin alınmasını, sosyal mesafe ve maske kullanımına devam edilmesini önerdi. Türkiye’nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkede salgın hiç olmamış gibi eski normal hayata dönüldü.

24 saate 136 bin vaka

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının başlamasından bu yana 6 ay geçtiğini hatırlatarak, “Şu an hiçbir ülkenin ayağını frenden kaldıracağı bir zaman değil” uyarısı yaptı. Kovid-19 salgınında en korkunç günün önceki gün yaşandığını açıklayan Ghebreyesus, sadece o gün 136 bin yeni vaka ile en çok vakanın görüldüğünü duyurdu. Rehavete kapılmadan temkinli olma çağrısını yineleyen DSÖ Direktörü, 136 binden fazla vakanın neredeyse yüzde 75’inin Güney Asya ve Amerika kıtalarındaki 10 ülkeden geldiğini açıkladı. Ghebreyesus “Avrupa’da durum iyileşse de küresel olarak çok daha kötü bir hal alıyor” ifadesini kullandı. DSÖ Genel Direktörü, en büyük riskin rehavet haline geldiğini belirterek, dünya nüfusunun büyük bölümünün hâlâ virüse yakalanma ihtimali bulunduğu konusunda uyardı. Ghebreyesus, “Bu ülkelerde artık en büyük tehdit, rehavet. Özellikle de bazı ülkelerde kalabalıklar bir araya gelmeye başlamışken, virüsün yeniden etkili hale gelmemesi için aktif izlemeyi teşvik ediyoruz” dedi.

‘ASEMPTOMATİK HASTALARDAN BULAŞI NADİR’

DSÖ, Kovid-19 taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen “asemptomatik (belirtisiz)” hastalardan virüsün bulaşmasının “çok nadir” olduğunu belirtti. DSÖ’nün Kovid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove bu sonuca Kovid-19’un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri inceleyerek vardıklarını söyledi. Kerkhove, hükümetlerin, Kovid-19’un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti. Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Kovid-19’u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.

AFRİKA’DA CAN KAYBI 5300’Ü GEÇTİ





Afrika’da Kovid-19 salgınında hem vaka hem de can kaybında artış sürüyor. Kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bine yakın artışla 199 bin 171’e yükseldi. Salgında ölenlerin sayısı 5392, iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 231’e ulaştı. Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Güney Afrika (50 bin 879), Mısır (35 bin 444), Nijerya (12 bin 801), Cezayir (10 bin 265) ve Gana (9910) oldu. Öte yandan Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Kovid-19’la mücadele için ülkeye getirilen Kübalı doktorların ülkeye 14 milyon dolara mal olduğunu açıkladı. Mkhize, meclisteki soru önergesine verdiği cevapta, epidemiyolog, aile hekimi ve kamu sağlığı uzmanı gibi farklı branşlarda uzman 187 doktordan oluşan Kübalı ekibin Nisan 2021 sonuna kadar ülkede kalacağını belirtti.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

SEKS SAHNELERİNDE DİJİTAL EFEKT DÖNEMİ

ABD sinema ve televizyon endüstrisi, Kovid-19 nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından 12 Haziran’da yeniden faaliyete başlayacak. Sektör, küresel salgın döneminde uygulanacak bir dizi tedbir planı açıkladı.

Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği Endüstri Çapında İşgücü-Yönetim Güvenliği Komitesi Görev Gücü, 22 sayfalık Kovid-19 önlem planını geçen hafta yetkililere sundu. Dövüş ve seks sahneleri gibi yakın temas gerektiren sahnelerin Kovid-19’un bulaşma riskini artırabileceğinin belirtildiği planda, bu riskin önüne geçmek için “Senaryoda değişiklik yapmak ya da dijital efekt kullanmak gibi sanatçılar arasında yakın temas olan sahneleri en aza indirecek önlemleri göz önünde bulundurun” önerisi de yer aldı.

ÖLENLERİN ARDINDAN





Brezilya’nın başkenti Brasilia’da sanatçılar ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına performans sergiledi. Sanatçılar kırmızı balon ve dumanlarla ülkede hayata veda eden koronavirüsten ölen 37 bin 312 kişiyi andı. 710 bini aştın vakanın tespit edildiği Brezilya, dünya genelinde en fazla vakaya sahip 2’nci ülke konumunda.

PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE





ABD’nin New York kentinde koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesiyle mağazalar tekrar açıldı. George Floyd’un ölümünden sonra büyük şehirlerde yapılan sokak protestoları devam ederken uzmanlar, bu gösterilerin yeni bir salgını tetikleyebileceği uyarısını yaptı. Washington Üniversitesi araştırmacılar da ağustos ayına kadar ABD’de toplam ölü sayısının 145 bini geçeceğini öngörüyor.

RUSYA DA NORMALLEŞTİ





Rusya’da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 485 bin 253’e, ölü sayısı 6142’ye ulaştı. Son 24 saatte 8595 kişide Kovid-19’a rastlandı. Yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 171 ülkenin başkenti Moskova’da dünden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Güzellik salonları ve kuaförler de açıldı. Krasnodar kentinde bir restoran çalışanları da çıplak fotoğraf çektirerek, salgınının ekonomiye verdiği zararı protesto etti. Sosyal medyada pek çok kez paylaşılan fotoğrafta çalışanların “Restoranlar çıplak. Sonu ne zaman?” pankartı açtı.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ: VİRÜS AĞUSTOS 2019’DA YAYILMAYA BAŞLADI

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard’da yapılan bir araştırma, küresel salgına yol açan yeni tip koronavirüsü hakkında tartışma yaratacak tespitlerde bulundu. Araştırmada, virüsün Ağustos 2019 kadar erken bir tarihte yayılmaya başlamış olabileceği belirtildi. Harvard Tıp Okulu’nun araştırması, salgının merkez üssü olan Çin kenti Vuhan’daki hastanelerin uydu görüntüleri ile Çin’in en çok kullanılan arama motoru Baidu’da yapılan aramaların analizine dayandırıldı. Araştırmacılar, 2019’un yaz aylarının sonunda ve sonbaharın başında, Vuhan’daki hastanelerin otoparkların trafiğin arttığını, eş zamanlı olarak Kovid-19’la bağlantılı semptomlara ilişkin internet aramalarında da artış yaşandığını tespit etti. Araştırmada, Vuhan’daki hastanelerin otoparklarındaki yoğunluğun Ağustos 2019’da ciddi oranda artmaya başladığı, aralık ayında da zirve yaptığı saptandı. Araştırmada, “Vuhan’da hastanelerde artan yoğunluk ve semptomlara ilişkin yapılan araştırmalar, SARS-CoV-2 (yeni tip koronavirüsü) pandemisinin Aralık 2019’da belgelenen başlangıcının öncesine denk düşüyor” dendi. Araştırmacılar, “Bu artışın yeni virüsle doğrudan ilgili olup olmadığını teyit edemesek de elimizdeki kanıtlar, virüsün Huanan hayvan pazarında tanımlanmasından önce ortaya çıktığına dair diğer çalışmaları destekliyor” ifadelerini kullandı. Salgının Aralık 2019’da başladığını açıklamış olan Pekin yönetiminin bu araştırmaya karşı açıklama yapması bekleniyor.