Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüs açıklaması: Her ülke kendi kararını vermeli

Sözcü Jasareviç, AA muhabirine, dünya genelinde hızla yayılan Covid-19 pandemisi ve artan paniğe ilişkin açıklamada bulundu.

"Her ülke kendi şartları ve salgının gelişimine göre kendi kararını verir." diyen Jasareviç, ülkelerin insanların sağlığını koruması için kendi iç şartlarındaki en uygun önlemleri uygulamaya karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Jasareviç, "Bu aşamada en kritik şey, herkesin (virüse karşı) mücadeleye katılması ve kendi üzerlerine düşeni yapmasıdır. Özellikle vatandaşları, sağlık yetkililerinin rehberliğini izlemeye ve diğerlerine yardım elini uzatmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

"60 yaş üstü kişiler, kalabalık ortamlara girmesin"

Sözcü Jasareviç, vatandaşlara düzenli olarak ellerini ovalayarak sabun, su veya alkol içeren sıvılarla yıkaması, yüzeylerin düzenli olarak dezenfektanla temizlenmesi ve herkesin kendini covid-19 konusunda eğitmesi konusunda çağrı yaptı.

Ayrıca ateşi veya öksürüğü olanların seyahat etmekten kaçınması, uçuş sırasında hastalananların derhal mürettebatı bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Jasareviç, hapşırırken kola öksürülmesi veya bir mendil kullanılması, 60 yaş üstü kişilerin kalabalık ortamlara girmemesi, kendini iyi hissetmeyenlerin evde kalması ve doktorlarını veya sağlık uzmanlarını araması tavsiyelerinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 hakkında sosyal medya platformlarıyla iş birliği yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilginin önüne geçmek amacıyla sosyal medya platformlarıyla iş birliği yapıyor.

DSÖ Kıdemli Sözcüsü Fadela Chaib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetlerin, Kovid-19'un bulaşması, tespiti ve tedavisine yönelik tedbirleri artırmaları gerektiğini söyledi.

Chaib, bu bağlamda acil durum yanıt sistemlerinin hazır hale getirilebileceğini, hastaların tespiti ve tedavisine yönelik kapasitenin artırılabileceğini, hastanelerde yeterli yatak, teçhizat ve personel temin edilebileceğini ve yaşam kurtaran tıbbi müdahalelerin geliştirebileceğini dile getirdi.

İnsanların hijyen kurallarına uyması, ulusal sağlık yetkililerinin talimatlarını izlemesi, DSÖ gibi örgütlerin güvenilir bilgisine başvurması gerektiğine işaret eden Chaib, dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla Twitter, Facebook, Pinterest, Tencent ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarıyla iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Chaib, bu iş birliğinin salgından en fazla etkilenen ülkelerde kullanıcıların Kovid-19 konusunda doğrudan DSÖ'nün sitesine yönlendirilmelerini sağladığını kaydetti.