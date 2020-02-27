Â Ghebreyesus, DSÃ–'nÃ¼n Cenevre'deki merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±nÂ toplantÄ±sÄ±nda, Kovid-19'un Ã‡in'de kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â belirterek, "Ama bildiÄŸiniz gibi dÃ¼nyanÄ±n geri kalanÄ±nda olanlar ÅŸimdi bizim en bÃ¼yÃ¼k endiÅŸemiz." dedi.

DÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Kovid-19 iÃ§in "salgÄ±n (pandemi)"Â kelimesinin kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Ghebreyesus, bugÃ¼n ise "VirÃ¼s, salgÄ±nÂ (pandemi) potansiyeli taÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

Ghebreyesus, virÃ¼s iÃ§in endiÅŸeye kapÄ±lÄ±nmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak,Â "Åžimdi korkmanÄ±n zamanÄ± deÄŸil ama enfeksiyonu Ã¶nlemek ve hayat kurtarmak iÃ§inÂ harekete geÃ§me zamanÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±

"Bu Ã¼lkelere tavsiyem, hÄ±zlÄ± hareket etmeleridir"

Son birkaÃ§ gÃ¼nde Ã‡in dÄ±ÅŸÄ±nda rapor edilen vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n, ilk kezÂ Ã‡in'deki yeni duyurulan vaka sayÄ±larÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Ghebreyesus, "BelliÂ bir noktaya ulaÅŸtÄ±k." dedi.

Ghebreyesus, son 24 saatte ilk kez Brezilya, GÃ¼rcistan, Yunanistan,Â Kuzey Makedonya, NorveÃ§, Pakistan ve Romanya'da Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n ortayaÂ Ã§Ä±kmasÄ±na iliÅŸkin, "Bu Ã¼lkelerin her birine mesajÄ±m ÅŸudur ki; bu sizin iÃ§in birÂ fÄ±rsat penceresi." ifadesini kullandÄ±.

Bu Ã¼lkelerin virÃ¼se karÅŸÄ± ÅŸu anda agresif ÅŸekilde mÃ¼cadele vermeleriÂ durumunda, virÃ¼sÃ¼n kontrol altÄ±na alÄ±nabileceÄŸine iÅŸaret eden Ghebreyesus,Â "Ä°nsanlarÄ±n hasta olmasÄ±nÄ± engelleyebilirsiniz, hayat kurtarabilirsiniz.Â DolayÄ±sÄ±yla bu Ã¼lkelere tavsiyem, hÄ±zlÄ± hareket etmeleridir." diye konuÅŸtu.

"VirÃ¼s, grip deÄŸildir. DoÄŸru Ã¶nlemlerle frenlenebilir"

Ghebreyesus, virÃ¼sÃ¼n Ä°ran, Ä°talya ve GÃ¼ney Kore'de "nelerÂ yapabileceÄŸini" gÃ¶sterdiÄŸine deÄŸinerek, "Ancak bu virÃ¼s, grip deÄŸildir. DoÄŸruÂ Ã¶nlemlerle frenlenebilir." dedi.

Ä°ki haftadan uzun sÃ¼redir BelÃ§ika, KamboÃ§ya, Hindistan, Nepal,Â Filipinler, Rusya Federasyonu, Sri Lanka ve Vietnam'dan yeni vakaÂ bildirilmediÄŸini aktaran Ghebreyesus, bununla beraber salgÄ±nÄ±n her Ã¼lkeyiÂ vurabileceÄŸi ve sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Â