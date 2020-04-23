MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni salgın uyarısı!
ABONE OL
23.04.2020 - 11:12 | | AA

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni salgın uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan'dan sonra Etiyopya için de sarı humma salgını uyarısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni salgın uyarısı!

Örgütten yapılan açıklamada, ülkenin Güney eyaletinin Gurage bölgesinde mart ayı başında 3 olan şüpheli sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

Şüphelilerden 8'inin testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların görüldüğü bölge ve çevresinde aşı çalışmalarının başladığı kaydedildi.

Açıklamada, kısa zamanda şüpheli sayısında görülen artışın ve bu kişilerin seyahat etmedikleri için hastalığı başka yerden kapma ihtimallerinin bulunmamasının endişe verici olduğu vurgulandı.

DSÖ, geçen hafta Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgınının görüldüğünü duyurmuştu.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

 

TBMM 100 yaşında! Şentop'tan 1. Meclis'te önemli mesajlarTBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 Nisan kutlama mesajları! İşte en güzel ve resimli 23 Nisan mesajları ve şiirleri...

23 Nisan kutlama mesajları! İşte en güzel ve resimli 23 Nisan mesajları ve şiirleri...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Marketlerde 5 saatlik mesai başladı! 14.00'e kadar açık olacak

Marketlerde 5 saatlik mesai başladı! 14.00'e kadar açık olacak

Sıradaki Haber