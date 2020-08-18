MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dünya şokta! Morga koyulan kadının ölmediği ortaya çıktı
ABONE OL
18.08.2020 - 13:13 | | DHA

Dünya şokta! Morga koyulan kadının ölmediği ortaya çıktı

Rusya’nın Kursk şehrinde bir hastanede öldüğü belirtilerek morga kaldırılan bir kadının yaşadığı ortaya çıktı.

Dünya şokta! Morga koyulan kadının ölmediği ortaya çıktı

Rusya’nın Kurk şehrinde yaşlı bir kadın, bağırsak ameliyatı için hastaneye yatırıldı. Ameliyat sırasında kadının nefes alışı durdu ve doktorların 30-40 dakika boyunca kadını hayata döndürmek için gerekli tıbbi uygulamaları yapmasına rağmen kadın, hiçbir hayati belirti göstermedi. Doktorlar kadına öldü teşhisi koydu ve kadın morga kaldırıldı. Ancak, daha sonra morga giren bir doktor burada kadının hareket ettiğini ve kendine geldiğini fark etti.

TIBBİ CİHAZ YETERSİZLİĞİ SONUCU DOKTORLARDAN YANLIŞ TEŞHİS

Yerel medya, şehirdeki hastanelerin çoğunda kişinin beyin hareketlerini gösteren cihazlar bulunmadığı için doktorların hastaların ölüp ölmediğini, ‘nefes alma ve nabız atışı’ gibi dış belirtilere bakarak teşhis ettiğini duyurdu. Nabzın düşük olması halinde ise doktorların bunu fark edemedikleri, böylelikle hastaya öldü teşhisi konabildiği belirtildi.

Saygı Öztürk'ten flaş Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklamasıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Meral Akşener ne yapacak? Muharrem İnce stratejisiyle neyi hedefliyor? Son dakika haberine göre; Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e Muharrem İnce ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özel okullar açılacak mı 2020? Ziya Selçuk açıkladı! Özel okullar ne zaman açılacak?

Özel okullar açılacak mı 2020? Ziya Selçuk açıkladı! Özel okullar ne zaman açılacak?

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Son dakika... YÖK'ten eğitim fakülteleriyle ilgili tarihi karar

Son dakika... YÖK'ten eğitim fakülteleriyle ilgili tarihi karar

Sıradaki Haber